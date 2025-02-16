«Реал» предоставит дисциплинарному комитету запись трансляции, чтобы доказать, что Беллингем не говорил «иди на ###» судье матча с «Осасуной»

Точная передача слов Беллингема считается важной деталью: если сказанное игроком будет признано оскорблением, ему может грозить дисквалификация на срок от 4 до 12 матчей. Если же речь будет идти о неуважительном поведении, хавбека могут дисквалифицировать всего на одну или две игры.