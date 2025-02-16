«Реал» предоставит дисциплинарному комитету запись трансляции, чтобы доказать, что Беллингем не говорил «иди на ###» судье матча с «Осасуной»

Мадридский клуб предоставит дисциплинарному комитету запись трансляции Movistar — на ней слышно, что англичанин говорит «да брось ты» (fuck off), а не «иди на ### (fuck you). Этим “Реал” хочет доказать, что арбитр не расслышал игрока.
Точная передача слов Беллингема считается важной деталью: если сказанное игроком будет признано оскорблением, ему может грозить дисквалификация на срок от 4 до 12 матчей. Если же речь будет идти о неуважительном поведении, хавбека могут дисквалифицировать всего на одну или две игры.
Ожидается, что вердикт по этому эпизоду будет оглашен в среду. Если он не устроит «Реал», клуб подаст апелляцию.
Беллингем об удалении с «Осасуной»: «Я допустил ошибку, но никого не оскорблял. Я даже не говорил это напрямую судье, а сказал это самому себе».
Беллингем об удалении за разговоры с «Осасуной»: «Эти инциденты ставят под сомнение качество судейства в Испании».