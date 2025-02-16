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«Реал» предоставит дисциплинарному комитету запись трансляции, чтобы доказать, что Беллингем не говорил «иди на ###» судье матча с «Осасуной»

Главный арбитр матча Ла Лиги между «Осасуной» и «Реалом» (1:1) Хосе Мунуэра Монтеро удалил полузащитника мадридского клуба за разговоры в первом тайме. В своем протоколе он написал, что футболист сказал ему «иди на ### (на фиг)».

Источник: Спортс"

Мадридский клуб предоставит дисциплинарному комитету запись трансляции Movistar — на ней слышно, что англичанин говорит «да брось ты» (fuck off), а не «иди на ### (fuck you). Этим “Реал” хочет доказать, что арбитр не расслышал игрока.

Точная передача слов Беллингема считается важной деталью: если сказанное игроком будет признано оскорблением, ему может грозить дисквалификация на срок от 4 до 12 матчей. Если же речь будет идти о неуважительном поведении, хавбека могут дисквалифицировать всего на одну или две игры.

Ожидается, что вердикт по этому эпизоду будет оглашен в среду. Если он не устроит «Реал», клуб подаст апелляцию.

Беллингем об удалении с «Осасуной»: «Я допустил ошибку, но никого не оскорблял. Я даже не говорил это напрямую судье, а сказал это самому себе».

Беллингем об удалении за разговоры с «Осасуной»: «Эти инциденты ставят под сомнение качество судейства в Испании».