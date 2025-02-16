Лепехин о Зиньковском в «Крыльях»: «Часто бывает, когда человек просто готов сидеть в “Спартаке”, получать деньги и чувствовать себя комфортно»

«У Зиньковского были очень яркие матчи, когда он выходил на замену, голы важные забивал. Жалко, когда российский футболист мало играет, тем более яркий игрок. Но Зиньковский нестабильный. Мне кажется, играть в “Спартаке” шансов у него мало. К тому же Станкович занервничал, когда в интервью его спросили про Зиньковского. Значит, у игрока проблемы с доверием.