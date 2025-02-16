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Лепехин о Зиньковском в «Крыльях»: «Часто бывает, когда человек просто готов сидеть в “Спартаке”, получать деньги и чувствовать себя комфортно»

Сообщалось, что вингер «Спартака» близок к переходу в «Крылья Советов» на правах аренды.

Источник: Спортс"

«У Зиньковского были очень яркие матчи, когда он выходил на замену, голы важные забивал. Жалко, когда российский футболист мало играет, тем более яркий игрок. Но Зиньковский нестабильный. Мне кажется, играть в “Спартаке” шансов у него мало. К тому же Станкович занервничал, когда в интервью его спросили про Зиньковского. Значит, у игрока проблемы с доверием.

Зиньковский понимает ситуацию лучше всех. Он предполагает уже, сколько он будет играть за «Спартак», нужно ли ему это. Мы вот за него переживаем, думаем, как бы ему побольше поиграть, а он, может, уже и от футбола устал.

Может, он просто готов сидеть в «Спартаке». Такое ведь часто бывает, когда человек просто сидит в топовом клубе, получает деньги и чувствует себя комфортно. Это лучше, чем поехать в [условный] Воронеж и работать с утра до вечера, причем еще после этого не побеждать«, — сказал бывший футболист “Зенита”.