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«Спартак» купит новую звезду за рекордную сумму, «Краснодар» продаст лидера в АПЛ. Трансферы и слухи дня

Утренний дайджест.

Источник: Getty Images

Что в России

«Спартак» нашел замену Иличу

Московский «Спартак», похоже, отказался от идеи подписания Ивана Илича из «Торино», но продолжает искать усиление в центр поля. Новым объектом интереса красно-белых стал 26-летний полузащитник «Бешикташа» Жедсон Фернандеш. Согласно турецкому источнику Haber7, «Спартак» уже направил предложение в размере 25 млн евро за игрока. А игроку — предложил контракт с зарплатой 4 млн евро в год, включая бонусы.

Если «Спартак» потратит 25 млн на Жедсона, он станет самой дорогой покупкой красно-белых в истории. Российские источники уточняют, что зарплата футболиста может быть ниже — около 2,5 млн евро плюс бонусы. Переговоры находятся в активной фазе, и, хотя турецкие СМИ утверждают, что Жедсон принял предложение, стороны пока не пришли к окончательному соглашению.

Игрок «Крыльев» уезжает в Бразилию

Аргентинский полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре, вероятно, продолжит карьеру в Бразилии. По данным «Чемпионата», «Васко да Гама» и самарский клуб близки к соглашению об аренде игрока с обязательным выкупом. Гарре присоединился к «Крыльям» в январе 2023 года, но в текущем сезоне не проявляет себя: в 18 матчах он отметился лишь двумя голами и одной голевой передачей. Для «Крыльев», испытывающих финансовые трудности, этот трансфер может стать важным шагом.

Зиньковский близок к аренде в «Крылья Советов»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский может временно сменить клуб. По данным инсайдеров, красно-белые и «Крылья Советов» находятся на финальной стадии переговоров об аренде игрока до лета без опции выкупа. Уточняется, что «Спартак», вероятно, продолжит выплачивать часть зарплаты Зиньковскому.

Источник: РИА "Новости"

«Ботафого» приостановил переговоры по Медине

Переговоры между «Спартаком» и бразильским «Ботафого» о возможной аренде Хесуса Медины приостановлены. Источник O Dia сообщает, что бразильский клуб рассматривает другие варианты для усиления атаки, в том числе футболистов из европейских чемпионатов. «Спартак», в свою очередь, стремится освободить слот для легионера и активно ищет для Медины новый клуб.

«Краснодар» готов отпустить Сперцяна

Атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может перейти в английский «Лидс» уже летом. По информации «Чемпионата», клубы поддерживают контакт, и трансфер может состояться за 12−13 млн евро. Однако сделка будет зависеть от того, сможет ли «Лидс» вернуться в Премьер-лигу. В случае успеха английского клуба, «Краснодар» готов рассмотреть предложение.

Источник: ФК "Краснодар"

Африканец может усилить махачкалинское «Динамо»

Полузащитник тунисского «Татавина» Нумори Кейта близок к переходу в махачкалинское «Динамо». По данным Africafoot, 20-летний малиец в ближайшее время пройдет медосмотр и присоединится к команде. Этот трансфер может стать важным усилением для дагестанского клуба, которому не хватает глубины состава.

Что в мире

«ПСЖ» нацелился на игрока «Реала»

Парижский «ПСЖ» активно работает над усилением состава. По данным Transfer News Live со ссылкой на Fichajes, главной целью клуба в следующее трансферное окно станет центральный защитник «Реала» Рауль Асенсио. Сумма трансфера может достичь 45 миллионов евро. Асенсио — воспитанник академии мадридского клуба. За основную команду «Реала» он провел 22 матча, отметившись одной голевой передачей.

«Челси» и «Бавария» следят за игроком «Атлетико»

21-летний полузащитник мадридского «Атлетико» Пабло Барриос стал объектом интереса двух европейских грандов — «Челси» и «Баварии». По информации BILD, оба клуба готовы предложить за испанца 70 миллионов евро. В контракте Барриоса есть пункт о досрочном расторжении за 100 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник сыграл в 24 матчах во всех турнирах, отдав две голевые передачи. Его контракт с «Атлетико» действует до лета 2028 года, а рыночная стоимость, согласно Transfermarkt, оценивается в 50 миллионов евро.

Погба может продолжить карьеру в МЛС

31-летний французский полузащитник Поль Погба, который сейчас является свободным агентом, рассматривает вариант перехода в МЛС. Согласно Todofichajes, к игроку проявляет интерес клуб «Шарлотт». Стороны уже ведут переговоры о возможном контракте. Напомним, Погба отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, но уже в следующем месяце сможет вернуться на поле.

Источник: AP 2024

«Ман Юнайтед» готовит 150 млн евро за Хулиана Альвареса

«Манчестер Юнайтед» планирует предложить 150 миллионов евро за трансфер 25-летнего нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса. Как сообщает OK Diario, английский клуб впечатлен игрой аргентинца в текущем сезоне. Однако сам Альварес не стремится покинуть мадридский клуб, где он чувствует себя комфортно под руководством Диего Симеоне.

Нападающий перешел в «Атлетико» из «Манчестер Сити» прошлым летом. В этом сезоне он сыграл в 36 матчах, забив 17 голов и отдав 4 голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 2030 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 80 миллионов евро.

Денис Лебеденко