«Спартак» купит новую звезду за рекордную сумму, «Краснодар» продаст лидера в АПЛ. Трансферы и слухи дня

Что в России
«Спартак» нашел замену Иличу
Московский «Спартак», похоже, отказался от идеи подписания Ивана Илича из «Торино», но продолжает искать усиление в центр поля. Новым объектом интереса красно-белых стал 26-летний полузащитник «Бешикташа» Жедсон Фернандеш. Согласно турецкому источнику Haber7, «Спартак» уже направил предложение в размере 25 млн евро за игрока. А игроку — предложил контракт с зарплатой 4 млн евро в год, включая бонусы.
Если «Спартак» потратит 25 млн на Жедсона, он станет самой дорогой покупкой красно-белых в истории. Российские источники уточняют, что зарплата футболиста может быть ниже — около 2,5 млн евро плюс бонусы. Переговоры находятся в активной фазе, и, хотя турецкие СМИ утверждают, что Жедсон принял предложение, стороны пока не пришли к окончательному соглашению.
Игрок «Крыльев» уезжает в Бразилию
Аргентинский полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре, вероятно, продолжит карьеру в Бразилии. По данным «Чемпионата», «Васко да Гама» и самарский клуб близки к соглашению об аренде игрока с обязательным выкупом. Гарре присоединился к «Крыльям» в январе 2023 года, но в текущем сезоне не проявляет себя: в 18 матчах он отметился лишь двумя голами и одной голевой передачей. Для «Крыльев», испытывающих финансовые трудности, этот трансфер может стать важным шагом.
Зиньковский близок к аренде в «Крылья Советов»
Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский может временно сменить клуб. По данным инсайдеров, красно-белые и «Крылья Советов» находятся на финальной стадии переговоров об аренде игрока до лета без опции выкупа. Уточняется, что «Спартак», вероятно, продолжит выплачивать часть зарплаты Зиньковскому.
«Ботафого» приостановил переговоры по Медине
Переговоры между «Спартаком» и бразильским «Ботафого» о возможной аренде Хесуса Медины приостановлены. Источник O Dia сообщает, что бразильский клуб рассматривает другие варианты для усиления атаки, в том числе футболистов из европейских чемпионатов. «Спартак», в свою очередь, стремится освободить слот для легионера и активно ищет для Медины новый клуб.
«Краснодар» готов отпустить Сперцяна
Атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может перейти в английский «Лидс» уже летом. По информации «Чемпионата», клубы поддерживают контакт, и трансфер может состояться за 12−13 млн евро. Однако сделка будет зависеть от того, сможет ли «Лидс» вернуться в Премьер-лигу. В случае успеха английского клуба, «Краснодар» готов рассмотреть предложение.
Африканец может усилить махачкалинское «Динамо»
Полузащитник тунисского «Татавина» Нумори Кейта близок к переходу в махачкалинское «Динамо». По данным Africafoot, 20-летний малиец в ближайшее время пройдет медосмотр и присоединится к команде. Этот трансфер может стать важным усилением для дагестанского клуба, которому не хватает глубины состава.
Что в мире
«ПСЖ» нацелился на игрока «Реала»
Парижский «ПСЖ» активно работает над усилением состава. По данным Transfer News Live со ссылкой на Fichajes, главной целью клуба в следующее трансферное окно станет центральный защитник «Реала» Рауль Асенсио. Сумма трансфера может достичь 45 миллионов евро. Асенсио — воспитанник академии мадридского клуба. За основную команду «Реала» он провел 22 матча, отметившись одной голевой передачей.
«Челси» и «Бавария» следят за игроком «Атлетико»
21-летний полузащитник мадридского «Атлетико» Пабло Барриос стал объектом интереса двух европейских грандов — «Челси» и «Баварии». По информации BILD, оба клуба готовы предложить за испанца 70 миллионов евро. В контракте Барриоса есть пункт о досрочном расторжении за 100 миллионов евро.
В текущем сезоне полузащитник сыграл в 24 матчах во всех турнирах, отдав две голевые передачи. Его контракт с «Атлетико» действует до лета 2028 года, а рыночная стоимость, согласно Transfermarkt, оценивается в 50 миллионов евро.
Погба может продолжить карьеру в МЛС
31-летний французский полузащитник Поль Погба, который сейчас является свободным агентом, рассматривает вариант перехода в МЛС. Согласно Todofichajes, к игроку проявляет интерес клуб «Шарлотт». Стороны уже ведут переговоры о возможном контракте. Напомним, Погба отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, но уже в следующем месяце сможет вернуться на поле.
«Ман Юнайтед» готовит 150 млн евро за Хулиана Альвареса
«Манчестер Юнайтед» планирует предложить 150 миллионов евро за трансфер 25-летнего нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса. Как сообщает OK Diario, английский клуб впечатлен игрой аргентинца в текущем сезоне. Однако сам Альварес не стремится покинуть мадридский клуб, где он чувствует себя комфортно под руководством Диего Симеоне.
Нападающий перешел в «Атлетико» из «Манчестер Сити» прошлым летом. В этом сезоне он сыграл в 36 матчах, забив 17 голов и отдав 4 голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 2030 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 80 миллионов евро.
Денис Лебеденко