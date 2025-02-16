«Спартак» купит новую звезду за рекордную сумму, «Краснодар» продаст лидера в АПЛ. Трансферы и слухи дня

Аргентинский полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре, вероятно, продолжит карьеру в Бразилии. По данным «Чемпионата», «Васко да Гама» и самарский клуб близки к соглашению об аренде игрока с обязательным выкупом. Гарре присоединился к «Крыльям» в январе 2023 года, но в текущем сезоне не проявляет себя: в 18 матчах он отметился лишь двумя голами и одной голевой передачей. Для «Крыльев», испытывающих финансовые трудности, этот трансфер может стать важным шагом.