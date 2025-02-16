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Бензема о борьбе с Роналду за звание лучшего бомбардира в Саудовской Аравии: «Приятно быть рядом с ним, но я не думаю о голах — важнее выиграть матч»

37-летний француз, играющий за «Аль-Иттихад Джидда», забил 15 голов в нынешнем чемпионате и в гонке бомбардиров на один мяч отстает от бывшего партнера по «Реалу» — на счету 40-летнего португальца 16 голов в составе «Аль-Насра».

Источник: Спортс"

"Я хочу сказать кое-что: я не тот парень, который думает о том, чтобы забивать и забивать голы. Приятно быть рядом с Криштиану, но для меня важнее выиграть матч. Если я смогу забить больше голов для своей команды, буду рад.

Мы отлично работаем с нашими потрясающими болельщиками. Они подталкивают нас, и мы делаем все возможное, выходим на поле, чтобы побеждать.

Конечно, мы смотрим и на другие команды, потому что они тоже хороши, но мы концентрируемся на клубе «Аль-Иттихад». Мы сосредоточены на себе, и у нас большие планы.

Для нас все игры очень важны. Конечно, «Аль-Хилаль» — одна из лучших команд в Саудовской Аравии, поэтому мы хорошо подготовимся к этой игре, она важна для нас", — сказал Безема.

В таблице «Аль-Иттихад» лидирует, «Аль-Хилаль» отстает на 4 очка, «Аль-Наср» идет третьим, отставая на 8 баллов.