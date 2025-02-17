Актер Маки, играющий Капитана Америку, о Месси: «Все, кто разбирается в футболе, любят его, он крутой. Мои сыновья знают о нем гораздо больше»

"Все, кто разбирается в футболе, любят Месси. Он крутой. У меня четверо сыновей, и все они играют в футбол. Они знают о нем гораздо больше, чем я, поэтому у них есть футболки определенных игроков, на которых они равняются.