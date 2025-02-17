Трансфер Лоррана в ЦСКА сорвался. Полузащитник приехал в аэропорт, но армейцы не прислали контракт, и «Фламенго» не разрешил игроку вылет в Турцию (Вене Казагранде)

С точки зрения игрока, ситуация обстоит так: «Фламенго» разрешил бы игроку вылететь в Турцию, только если ЦСКА отправил бы подписанный контракт о трансфере. ЦСКА пообещал, что отправит его сегодня утром, но так и не сделал этого. Игрок действительно приехал в аэропорт, но ЦСКА так и не прислал подписанный контракт. В итоге, бразилец не получил разрешение от «Фламенго» на вылет без контракта.