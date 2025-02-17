Мотта об 1:0 с «Интером»: «Ювентус» отлично провел 2-й тайм и заслужил победу. В 1-м мы слишком уважали соперника и страдали от этого"

— Все победы важны, сегодня была особая атмосфера на стадионе. Мы отлично провели второй тайм и заслужили победу.
Теперь болельщики должны насладиться победой, а с завтрашнего дня мы будем готовиться к игре с ПСВ, чтобы достичь своей цели.
— Что вы сказали команде в перерыве?
— В первом тайме мы слишком уважали «Интер» и слишком много страдали от этого. Во втором тайме мы хорошо сыграли.
Я сказал самые обычные вещи. В команде парни, у которых есть огромное желание чего-то добиться. Дома мы часто страдаем больше — это то, что нужно улучшить.
Команда повысила свой уровень, чтобы конкурировать с «Интером». В таких играх нужно быть в лучшей форме в течение 95 минут. Мы заслужили победу, — сказал главный тренер «Ювентуса» Мотта.