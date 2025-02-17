Индзаги о 0:1 от «Ювентуса»: «Интеру» не хватило забитого гола, мы заслуживали большего. Первый тайм должны были выигрывать"

— Я не смотрю на другие команды, я смотрю на свою. И с таким выступлением в Турине мы заслуживали большего. Нужно было быть более точными, с теми шансами, что у нас были, первый тайм не мог закончиться со счетом 0:0, — сказал главный тренер «Интера» Индзаги в эфире Inter TV.