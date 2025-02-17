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Индзаги о 0:1 от «Ювентуса»: «Интеру» не хватило забитого гола, мы заслуживали большего. Первый тайм должны были выигрывать"

«Ювентус» дома обыграл «Интер» (1:0) в рамках 25-го тура Серии А.

Источник: Спортс"

— Нам не хватило забитого гола, мне не в чем упрекнуть парней.

Мы провели отличный матч. Но первый тайм мы должны были выигрывать. Если не забивать, матчи станут сложнее.

Во втором тайме наш подход к игре был не лучшим, и на наказали. Нам нужно работать усерднее, но не стоит делать громких заявлений, даже если мы немного притормозили.

— «Наполи» впереди на два очка.

— Я не смотрю на другие команды, я смотрю на свою. И с таким выступлением в Турине мы заслуживали большего. Нужно было быть более точными, с теми шансами, что у нас были, первый тайм не мог закончиться со счетом 0:0, — сказал главный тренер «Интера» Индзаги в эфире Inter TV.