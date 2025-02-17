«При Карпине “Динамо” бы серьезно конкурировало за призовую тройку. Доверие к Личке исчерпалось». Наумов о бело-голубых

Назначение Карпина в «Динамо» было бы очень хорошей вещью, ведь он показал себя сильным тренером в сборной России и «Ростове», где при нем растут молодые. Валерий — инициативный человек, он все время в поиске. Я знаком с Карпиным и знаю, как он любит свою профессию. Но чрезмерная эмоциональность Валерия может стать проблемой, ведь в «Динамо» другое давление.