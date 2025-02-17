«При Карпине “Динамо” бы серьезно конкурировало за призовую тройку. Доверие к Личке исчерпалось». Наумов о бело-голубых

«Мне очень нравилось назначение Лички в “Динамо” — он неплохо себя показал в “Оренбурге”. В первый год все было хорошо, но потом у Лички пропал запал и изюминка, поэтому и команда стала играть не очень ярко. В этой связи для динамовцев, которые мечтают выиграть золото чемпионата России, решение о замене тренера вполне оправданное. Пакет доверия к Личке исчерпался.
Назначение Карпина в «Динамо» было бы очень хорошей вещью, ведь он показал себя сильным тренером в сборной России и «Ростове», где при нем растут молодые. Валерий — инициативный человек, он все время в поиске. Я знаком с Карпиным и знаю, как он любит свою профессию. Но чрезмерная эмоциональность Валерия может стать проблемой, ведь в «Динамо» другое давление.
Думаю, Карпин добавит «Динамо» стержня в организации игры, чего не хватает команде. У них игра рассыпается на части — то один футболист ярко выступит, то другой. Если случится такое назначение, «Динамо» серьезно будет конкурировать за призовую тройку, ведь у них неплохой состав«, — сказал экс-президент “Локомотива”.
После 18 туров «Динамо» занимает в Мир РПЛ 4-е место.