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«Сафонов вышел в старте “ПСЖ”, потому что “Тулуза” не очень сильный соперник. Париж был уверен, что не проиграет». Кавазашвили о вратаре

"Главное, что меня интересует, постоянно ли играет Матвей или нет? Когда вратарь регулярно выходит в стартовом составе, значит, ему доверяют и дают отличиться в лучшей команде Европы. А когда просто подпускают.

Источник: Спортс"

"Главное, что меня интересует, постоянно ли играет Матвей или нет? Когда вратарь регулярно выходит в стартовом составе, значит, ему доверяют и дают отличиться в лучшей команде Европы. А когда просто подпускают… Ну, дают играть в знак уважения, учитывая заплаченную за него сумму, нельзя дать ему забыть, что такое ворота. Я хотел бы, чтобы он играл почаще.

Думаю, Сафонов вышел в стартовом составе «ПСЖ», потому что «Тулуза» не очень сильный соперник. В парижской команде были уверены, что не проиграют матч", — сказал бывший вратарь сборной СССР.