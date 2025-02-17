Колосков о Замбии: «Точно сильнее Брунея и Вьетнама, но игру с таким соперником лучше проводить в регионах»

Правда, не уверен, что матч вызовет большой интерес у московской аудитории. В столице были полные трибуны, когда к нам приезжали Камерун и Сербия, но пойдет ли народ на Замбию, большой вопрос. Игры с такими соперниками лучше проводить в регионах, где люди нечасто видят сборную, поэтому заполняют стадионы на Брунее, как это случилось в Краснодаре, или на Кубе и Сирии, с которыми мы играли в Волгограде. Но, видимо, у РФС не было возможности провести игру где-то подальше от Москвы, или соперник не согласился лететь дальше столицы.