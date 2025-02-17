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Лапочкин против саудовских судей в РПЛ: «Мы не знаем их уровень. Они не знают установок Мажича. Возможны казусы»

— Карасев, Иванов, Левников работали в Саудовской Аравии, и раз подписан договор об обмене, то его надо выполнять. Лично мне хотелось бы, чтобы наш чемпионат судили только российские арбитры, но в сложившихся геополитических обстоятельствах радует, что наши судьи получают международную практику.

Источник: Спортс"

— Не кажется ли вам странным, что обмен получается односторонним? Российские арбитры работают в Саудовской Аравии, а их судьи у нас — нет.

— Мы же не знаем деталей договора. Пока очень радует, что наши ведущие арбитры имеют регулярную международную практику. Помимо главного, еще два ассистента и ВАР.

— Вам было бы интересно увидеть арбитра из Саудовской Аравии на матче РПЛ?

— Нет.

— Почему? Из-за низкого уровня?

— Мы не знаем их уровень. Они не проходили сборы совместно с российскими судьями, не знают тех установок и требований, которые дает Мажич. Возможны казусы. В решающей части чемпионата не хотелось бы экспериментов, — сказал бывший арбитр ФИФА.