Лапочкин против саудовских судей в РПЛ: «Мы не знаем их уровень. Они не знают установок Мажича. Возможны казусы»

— Карасев, Иванов, Левников работали в Саудовской Аравии, и раз подписан договор об обмене, то его надо выполнять. Лично мне хотелось бы, чтобы наш чемпионат судили только российские арбитры, но в сложившихся геополитических обстоятельствах радует, что наши судьи получают международную практику.