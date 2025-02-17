«Солари не латераль, есть проблемы с отработкой в обороне. Пабло играл в “Ривере” либо центрфорварда, либо хавбека». Комментатор Okko Дурново об аргентинце в «Спартаке»

Гальярдо пробовал Солари и на фланге, но там игрок не прижился. Все потому что он не латераль, проблемы с отработкой в обороне явно имеются. Ведь помогать защитнику — это одно, а закрывать весь фланг в одиночку — совершенно другое. Для Солари так и не смогли найти идеальную позицию — в этом и кроется секрет его ухода из «Ривера».