«Солари не латераль, есть проблемы с отработкой в обороне. Пабло играл в “Ривере” либо центрфорварда, либо хавбека». Комментатор Okko Дурново об аргентинце в «Спартаке»

«Ривер» же, откуда Солари и взяли, играл по схеме без вингеров. На модель с крайними нападающими переходили лишь в экстренных случаях. То есть Пабло играть на этой позиции просто-напросто не привык.
При тренере Гальярдо была схема 3−5−2. Солари играл либо центрального нападающего, либо центрального полузащитника. И там, и там он неплохо справлялся. Но оценить его как вингера просто невозможно. Только если по играм за «Коло-Коло», но это было аж три года назад.
Гальярдо пробовал Солари и на фланге, но там игрок не прижился. Все потому что он не латераль, проблемы с отработкой в обороне явно имеются. Ведь помогать защитнику — это одно, а закрывать весь фланг в одиночку — совершенно другое. Для Солари так и не смогли найти идеальную позицию — в этом и кроется секрет его ухода из «Ривера».
«Спартак» при Станковиче играет по схеме 4−3−3. Позиция вингера имеется, но и претендентов на нее более чем. Посмотрим, найдет ли Солари счастье на другом континенте", — написал Дурново.