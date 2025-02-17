Александр Кожевников: «Наши журналисты торпедировали чемпионат России и Украины по футболу — получите нынешнюю ситуацию. Теперь взялись за хоккейный Казахстан, Илон Маск все это объяснил»

Знаете, мне не нравится та возня, которая пошла вокруг «Барыса» и хоккейного Казахстана. Да, команда проводит слабый сезон. Но в то же время она отказалась от североамериканских легионеров и натурализации, такой честный курс может сработать в будущем. И вы посмотрите, как уже сегодня Казахстан громит всех на Азиатских играх, да и в элите чемпионата мира в общем-то удерживается. И мы, и Казахстан обязаны это ценить!