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Александр Кожевников: «Наши журналисты торпедировали чемпионат России и Украины по футболу — получите нынешнюю ситуацию. Теперь взялись за хоккейный Казахстан, Илон Маск все это объяснил»

— КХЛ и хоккей в целом должны объединять, быть, как модно сейчас говорить, мягкой силой. А у нас он нередко работает чуть ли не на жесткий раздор.

Знаете, мне не нравится та возня, которая пошла вокруг «Барыса» и хоккейного Казахстана. Да, команда проводит слабый сезон. Но в то же время она отказалась от североамериканских легионеров и натурализации, такой честный курс может сработать в будущем. И вы посмотрите, как уже сегодня Казахстан громит всех на Азиатских играх, да и в элите чемпионата мира в общем-то удерживается. И мы, и Казахстан обязаны это ценить!

Считаю, что в такой ситуации нам нужно поддержать «Барыс», а не клевать. Тут лучший пример — хоккейная Украина, которая 20−30 лет назад была на уровне нынешней Беларуси, а потом умудрилась рухнуть в низшие дивизионы и потерять свой хоккей. Впрочем на Украине это касается не только хоккея.

Кстати, в свое время в спорте мы клевали Украину так же, как нынешний «Барыс».

— О чем речь?

— Вспоминаю, как на границе веков едва не стартовал объединенный чемпионат по футболу Россия — Украина. Учитывая странную любовь наших стран к футболу, такой проект мог стать мягкой даже не силой, а силищей. Он обошелся бы в миллионы раз дешевле, чем все то, что произошло затем. И есть шанс, что объединил бы наши страны.

К сожалению, наши самые продвинутые журналисты — умышленно или по безграмотности — проект торпедировали. Те, кто по безграмотности, смотрю, до сих пор пишут, те, кто умышленно, — уже иноагенты.

Так или иначе, получите нынешнюю ситуацию в стране и мире. А теперь по той же схеме эти же люди взялись за Казахстан.

— Как объясните этот негативный сгусток энергии?

— Так его на днях объяснил Илон Маск. Когда выложил факты, как специальный фонд финансировал все это разрушение в прессе.

Большой плюс американцам за то, что эту лавочку прикрыли. Надеюсь, теперь парад разрушителей в странах бывшего СССР постепенно свернется. В том числе и тех, кто в последние десятилетия стравливал Россию и окружающие страны, уничтожал наш спорт, придумывал и раскручивал допинговые скандалы, — заявил двукратный олимпийский чемпион.