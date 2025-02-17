Гендиректором «Крыльев Советов» назначен Роберт Тер-Абрамян

Он также отметил, что было много кандидатур на этот пост. В пользу Тер-Абрамяна, по словам Вячеслава Федорищева, сыграл серьезный опыт в спортивном менеджменте, в том числе в привлечении партнеров и спонсоров, увеличении доходов клубов.