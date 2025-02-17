Каземиро: «Месси и Роналду были лучшими в моем поколении, они изменили футбол, как и Гвардиола. 50 голов за сезон казались чем-то нормальным»

— Это трудно объяснить. Месси был одним из лучших игроков в истории, но у нас был другой игрок, Криштиану Роналду. То, что они оба сделали, неповторимо. В моем поколении лучшими были Криштиану, Месси… и я бы добавил, что Неймар немного отстает от них. Я бы поставил его на пьедестал почета.