Молина о том, что Роналду назвал себя лучшим игроком в истории: «Это должны сказать другие, а не ты сам. Криштиану — зверь, но для меня лучший Месси»

По-моему, ты не должен говорить, что ты лучший, это должны сказать другие. Я бы никогда не стал называть себя лучшим в чем бы то ни было. Конечно, с точки зрения моей самооценки я считаю себя лучшим, но я бы никогда не сказал ничего подобного.