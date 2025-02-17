Молина о том, что Роналду назвал себя лучшим игроком в истории: «Это должны сказать другие, а не ты сам. Криштиану — зверь, но для меня лучший Месси»

— Я с детства наблюдал за Лео [Месси], у меня была возможность делить с ним поле.
По-моему, ты не должен говорить, что ты лучший, это должны сказать другие. Я бы никогда не стал называть себя лучшим в чем бы то ни было. Конечно, с точки зрения моей самооценки я считаю себя лучшим, но я бы никогда не сказал ничего подобного.
Я не сомневаюсь, что Криштиану — зверь, любящий соревноваться, футбольный зверь. Но независимо от того, действительно ли он является лучшим в истории или нет, говорить об этом должны другие. Для меня лучший Лео«, — сказал защитник “Атлетико” и сборной Аргентины.