Каземиро: «Говорят, что Пеле забил 1000 голов, но Роналду наверняка сделает это. Мы должны продолжать наслаждаться игрой Криштиану, Месси и Неймара»

— Криштиану покинул «Мадрид» в 2018 году, и это было болезненно для многих болельщиков «Реала». Но прошло семь лет, а он все еще играет в свои 40 и продолжает забивать голы. Он на пути к 1000-му. Достигнет ли он этой отметки?