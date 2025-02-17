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Юсупов о Дзюбе: «Обычно такие габаритные игроки деревянные, но Артем очень техничный. Ничего удивительного, что он до сих пор в РПЛ»

— Главная российская звезда того «Зенита» — Артем Дзюба. Удивлен, что ты уже закончил, а он до сих пор пылит в РПЛ?

Источник: Спортс"

— Мне он всегда нравился как нападающий. Высокий, габаритный. Обычно такие футболисты деревянные, но Артем очень техничный.

Дилетанты этого, наверное, не видят, но обрати внимание: если Артем скидывает под удар, то отдает точно в ногу. Так, чтобы ты с правой забил гол. Техника, габариты, характер — ничего удивительного в том, что Дзюба до сих пор в РПЛ.

— История, с которой он сразу ассоциируется?

— При мне Дзюба выдал под миллиард шуток — одну точно не вспомню. У нас с ним есть фото, где я без двух передних зубов. Это случилось, когда мы летели на матч с «Бенфикой». У меня зубы уже пошатывались. В самолете принесли паек — там был сникерс. Как сейчас помню: кусаю и слышу хруст. Минус два зуба!

Первая мысль: «Блин, главное, чтобы Дзюба не увидел». Скрывал как мог. Но, естественно, он заметил — сразу пошли смешки по самолету. Было весело! — рассказал бывший полузащитник «Зенита».