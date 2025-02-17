Юсупов о Дзюбе: «Обычно такие габаритные игроки деревянные, но Артем очень техничный. Ничего удивительного, что он до сих пор в РПЛ»

— При мне Дзюба выдал под миллиард шуток — одну точно не вспомню. У нас с ним есть фото, где я без двух передних зубов. Это случилось, когда мы летели на матч с «Бенфикой». У меня зубы уже пошатывались. В самолете принесли паек — там был сникерс. Как сейчас помню: кусаю и слышу хруст. Минус два зуба!