Каземиро: «В “Реале” были Роналду, Рамос, Касильяс, затем мы с Модричем и Кроосом, потом Вальверде, Винисиус, Родриго… “Мадрид” умеет готовить игроков — Вини потребовалось пять лет, чтобы

Все дело в том, что «Реал» готовит игроков. У «Мадрида» есть основные ценности, которые они вам прививают. Когда я приехал туда, в команде уже были Криштиану, Серхио Рамос, Касильяс — игроки с клубной идентичностью. Потом все это перешло к Каземиро, Модричу, Тони [Кроосу], а затем к Винисиусу, Феде Вальверде, Родриго… Заложен костяк и ценности клуба. Эти ценности передает сам президент. Приезжая в «Реал», вы видите это и проникаетесь. Вы знаете, на кого равняться.