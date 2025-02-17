Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каземиро: «В “Реале” были Роналду, Рамос, Касильяс, затем мы с Модричем и Кроосом, потом Вальверде, Винисиус, Родриго… “Мадрид” умеет готовить игроков — Вини потребовалось пять лет, чтобы

— Вы выиграли Лигу чемпионов с «Реалом» пять раз. Но легенды уходят, а победы в Лиге чемпионов продолжаются. Что особенного в этой футболке, что она практически непобедима в этом турнире?

Источник: Спортс"

— Когда находишься в клубе, а затем покидаешь его, как я, ты ищешь наиболее полный ответ на то, что пережил.

Все дело в том, что «Реал» готовит игроков. У «Мадрида» есть основные ценности, которые они вам прививают. Когда я приехал туда, в команде уже были Криштиану, Серхио Рамос, Касильяс — игроки с клубной идентичностью. Потом все это перешло к Каземиро, Модричу, Тони [Кроосу], а затем к Винисиусу, Феде Вальверде, Родриго… Заложен костяк и ценности клуба. Эти ценности передает сам президент. Приезжая в «Реал», вы видите это и проникаетесь. Вы знаете, на кого равняться.

Винисиусу потребовалось пять лет, чтобы показать себя великим игроком, каковым он является. Но «Реал» знал, как подготовить его, и теперь он один из лучших в мире, — сказал полузащитник «МЮ», выступавший за «Реал» с 2013 по 2022 год.