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Матч «Интер Майами» в Кубке чемпионов КОНКАКАФ перенесен из-за мороза и снегопада. Месси не хотел играть при температуре ниже −12 ℃ и сильном ветре

USA Today сообщает, что игра команды Лионеля Месси против «Канзас-Сити» в Кубке чемпионов КОНКАКАФ сдвинута на один день. Она должна была пройти в ночь на среду, но теперь состоится на сутки позже.

Причиной переноса стали температура ниже 10 градусов по Фаренгейту (-12,2 градуса Цельсия), сильный ветер (значение ветро-холодового индекса — вплоть до −32 ℃) и обильный снегопад.

«Решение о переносе матча было принято в целях обеспечения безопасности игроков и болельщиков и в тесном сотрудничестве с двумя участвующими клубами и местными властями», — говорится в сообщении «Интер Майами».

По сведениям ведущего подкаста MiamiTotalFutbol Франко Паницо, Месси не хотел играть при столь низкой температуре, как и остальная команда.