Матч «Интер Майами» в Кубке чемпионов КОНКАКАФ перенесен из-за мороза и снегопада. Месси не хотел играть при температуре ниже −12 ℃ и сильном ветре

USA Today сообщает, что игра команды Лионеля Месси против «Канзас-Сити» в Кубке чемпионов КОНКАКАФ сдвинута на один день. Она должна была пройти в ночь на среду, но теперь состоится на сутки позже.