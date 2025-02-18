Клубы из России и Китая вошли в Тихоокеанскую футбольную конфедерацию

«Сотрудничество в области спорта между Россией и Китаем развивается успешно. Теперь и в сфере детско-юношеского футбола. Наши совместные мероприятия дадут возможность юным спортсменам обеих стран продемонстрировать свой потенциал, а также укрепят дружбу и сотрудничество между Россией и Китаем» — заявил председатель исполнительного комитета Тихоокеанской футбольной конфедерации Ван Ши Чи.