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Шерингем об игре Роналду в 40 лет: «Каждый полученный удар отнимает 10% подвижности, бороться с молодыми тяжело. Должно повезти с травмами, должно оставаться желание играть. Это сложно»

— Стоит ли отдать Роналду должное за долголетие?

— Добиться этого сложно. Должно повезти с травмами, ты должен избежать тяжелых и неприятных повреждений, которые в итоге берут свое. Также должно оставаться желание играть. Ты получаешь удары, ты в любом случае редко играешь без травм. Когда тебе 37, 39 лет, становится еще сложнее, потому что каждый удар отнимает 10% твоей подвижности, хотя ты уже менее подвижен относительно молодых футболистов.

Пытаться играть дальше, бороться с футболистами, которым двадцать с лишним лет, тяжело. Хорошо, что он все еще любит свою жизнь, — отметил экс-форвард «Манчестер Юнайтед».