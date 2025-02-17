Шерингем об игре Роналду в 40 лет: «Каждый полученный удар отнимает 10% подвижности, бороться с молодыми тяжело. Должно повезти с травмами, должно оставаться желание играть. Это сложно»

— Добиться этого сложно. Должно повезти с травмами, ты должен избежать тяжелых и неприятных повреждений, которые в итоге берут свое. Также должно оставаться желание играть. Ты получаешь удары, ты в любом случае редко играешь без травм. Когда тебе 37, 39 лет, становится еще сложнее, потому что каждый удар отнимает 10% твоей подвижности, хотя ты уже менее подвижен относительно молодых футболистов.