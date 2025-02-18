Аймурзин сравнил Кучерова и Месси: «Никита напоминает Лео по манере игры. Оба — умеющие все виртуозы»

Оба — умеющие все виртуозы«, — сказал нападающий “Северстали” Данил Аймурзин.
Аймурзин сравнил Овечкина и Роналду: «Криштиану забивает чаще хоккеистов, так что он еще больший уникум. Но Александр стал легендой, еще не завершив карьеру».
"У нас просто нет исполнителей, сопоставимых с аргентинцем по степени величия и влияния. Но именно по манере игры Никита Кучеров действительно напоминает Лео.
Оба — умеющие все виртуозы«, — сказал нападающий “Северстали” Данил Аймурзин.
Аймурзин сравнил Овечкина и Роналду: «Криштиану забивает чаще хоккеистов, так что он еще больший уникум. Но Александр стал легендой, еще не завершив карьеру».