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Флик про 1:0 с «Райо»: «Барса» сыграла хорошо, но способна на большее. Не видел эпизод с отмененным голом — я доверяю ВАР, это все, что можно сказать"

В 24-м туре Ла Лиги «Барселона» победила со счетом 1:0 и вышла на первое место в таблице.

Источник: Спортс"

"Очень сложный матч против сильного соперника. Мы очень рады. Игроки очень довольны. Мы все переживаем из-за сложившейся ситуации. Думаю, что сегодня мы сыграли очень хорошо, но мы способны на большее.

Они провели девять матчей без поражений, и я думаю, что сегодняшний матч стал для нас большим успехом. Мы заняли первое место, и это хорошая новость для болельщиков. Мы вернулись и очень счастливы.

Я не видел эпизод с отмененным голом [в ворота «Барсы»]. У нас есть ВАР, и я ему доверяю. Это все, что я могу сказать о спорных моментах«, — сказал главный тренер “Барселоны”.