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CTA осудил угрозы судье Монтеро после матча «Реала» и «Осасуны»: «Выражаем полное неприятие нападок. Мы сталкиваемся с этим каждую неделю»

Главный арбитр матча 24-го тура Ла Лиги Хосе Мунуэра Монтеро удалил полузащитника мадридцев Джуда Беллингема за разговоры в первом тайме и назначил пенальти в пользу команды из Памплоны за фол Эдуардо Камавинга на Анте Будимире.
Источник: Спортс"

Главный арбитр матча 24-го тура Ла Лиги Хосе Мунуэра Монтеро удалил полузащитника мадридцев Джуда Беллингема за разговоры в первом тайме и назначил пенальти в пользу команды из Памплоны за фол Эдуардо Камавинга на Анте Будимире. Встреча завершилась со счетом 1:1.

После игры судья подвергся оскорблениям и угрозам в соцсетях.

"Профессиональные арбитры выражают полное неприятие нападок и угроз, которым подвергается в соцсетях наш коллега Хосе Мунуэра Монтеро, и которые затрагивают как его самого, так и его семью.

В своей профессиональной деятельности мы еженедельно сталкиваемся с нападками, ненавистью и вербальным насилием, которое в низовых категориях зачастую перерастает в физическое, что еще печальнее", — говорится в заявлении Технического комитета судей (CTA), опубликованном на сайте Королевской испанской футбольной федерации.