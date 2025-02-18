Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тренер «Райо» после 0:1 от «Барсы»: «У меня есть мнение о судействе, но я оставлю его при себе. Я понимаю сложность этой профессии»

Каталонский клуб обыграл «Райо Вальекано» (1:0) в матче 25-го тура Ла Лиги.

Источник: Спортс"

В первом тайме арбитр Марио Мелеро Лопес отменил гол «Райо Вальекано».

"Проигрывать всегда больно. Моя первая эмоция — горечь от поражения. Но меня заставляет гордиться связь футболистов и болельщиков.

Я понимаю сложность профессии судьи. У меня есть мнение о судействе, но я оставлю его при себе. Каждый поступает так, как должен или считает нужным.

У меня есть мнение, но оно останется при мне«, — сказал главный тренер “Райо Вальекано” Иньиго Перес.

«Барса» вернула лидерство в Ла Лиге: с хлипким пенальти, и отменой гола у соперника.