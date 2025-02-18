Тренер «Райо» после 0:1 от «Барсы»: «У меня есть мнение о судействе, но я оставлю его при себе. Я понимаю сложность этой профессии»

В первом тайме арбитр Марио Мелеро Лопес отменил гол «Райо Вальекано».
"Проигрывать всегда больно. Моя первая эмоция — горечь от поражения. Но меня заставляет гордиться связь футболистов и болельщиков.
Я понимаю сложность профессии судьи. У меня есть мнение о судействе, но я оставлю его при себе. Каждый поступает так, как должен или считает нужным.
У меня есть мнение, но оно останется при мне«, — сказал главный тренер “Райо Вальекано” Иньиго Перес.
«Барса» вернула лидерство в Ла Лиге: с хлипким пенальти, и отменой гола у соперника.