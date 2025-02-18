Джейми Реднапп: «Борьба за титул в АПЛ будет напряженной. Это видно по игре “Ливерпуля” против “Вулвс” — они нервничали»

«Ливерпуль» не очень спокойно обыграл «Вулверхэмптон» (2:1). Я бы связал это с двумя предыдущими результатами. Мерсисайдцев сбил с ритма пропущенной гол в концовке от «Эвертона» и результат против «Плимута».
«Ливерпулю» просто нужно было набрать три очка. Это важная победа для них, которая держит «Арсенал» на расстоянии. Но впереди еще долгий-долгий путь. Впереди много поворотов и изгибов.
Борьба за титул будет напряженной. Это видно по игре «Ливерпуля» против «Вулверхэмптона». Они нервничали.
Им нужна была победа над «Вулверхэмптоном», и не имеет значения, как они ее добыли. Вот такое давление они испытывают.
Вопрос в том, кто сможет справиться с нервами, потому что еще будет много неожиданных поворотов«, — сказал бывший полузащитник “Тоттенхэма” Джейми Реднапп.