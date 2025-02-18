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Джейми Реднапп: «Борьба за титул в АПЛ будет напряженной. Это видно по игре “Ливерпуля” против “Вулвс” — они нервничали»

На данный момент в таблице АПЛ лидирует «Ливерпуль», в активе которого 60 очков в 25 матчах. Вторым идет «Арсенал» — 53 балла.

Источник: Спортс"

«Ливерпуль» не очень спокойно обыграл «Вулверхэмптон» (2:1). Я бы связал это с двумя предыдущими результатами. Мерсисайдцев сбил с ритма пропущенной гол в концовке от «Эвертона» и результат против «Плимута».

«Ливерпулю» просто нужно было набрать три очка. Это важная победа для них, которая держит «Арсенал» на расстоянии. Но впереди еще долгий-долгий путь. Впереди много поворотов и изгибов.

Борьба за титул будет напряженной. Это видно по игре «Ливерпуля» против «Вулверхэмптона». Они нервничали.

Им нужна была победа над «Вулверхэмптоном», и не имеет значения, как они ее добыли. Вот такое давление они испытывают.

Вопрос в том, кто сможет справиться с нервами, потому что еще будет много неожиданных поворотов«, — сказал бывший полузащитник “Тоттенхэма” Джейми Реднапп.