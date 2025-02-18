«Королева Елизавета II вручила медали». Владимир Пономарев — о юбилее, карьере и футболе

В 1965 году мы проиграли бразильцам 0:3 в «Лужниках» с Гарринчей, Флавио и Пеле, у них была приличная компания. Нашим тренером был Николай Петрович Морозов, он сказал, как играть в обороне — каждый должен был взять плотно своего игрока. «Если кто не выполнит установку, то в сборной того не будет», — сказал он. Мой нападающий редко получал мяч, я перехватывал или на корню сжирал. Когда проиграли, был разбор, я сказал Николаю Петровичу, что мы неправильно играли, что больше так играть не буду. Он не понял, потому что я получил хорошую оценку. Я сказал, что должен был страховать середину поля, где Пеле и Флавио подключались и раздевали наших защитников. Тогда он сказал, чтобы мы играли, как хотим, на этом разборы закончились. Мы играли не как хотим, а как нужно вплоть до чемпионата мира, потому что не все тренеры понимали по игре в обороне, там есть много нюансов.