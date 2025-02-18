Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заместителем гендиректора «Крыльев» назначен Руслан Пименов

Руслан Пименов назначен на должность заместителя генерального директора ПФК «Крылья Советов», сообщает пресс-служба самарского клуба.

Он будет курировать стратегию развития клуба от Академии до основной команды, а также селекционную работу службы скаутов. Помимо этого специалист возьмет на себя вопросы привлечения спонсоров, популяризацию футбола и медиа-блок.

Руслан Валерьевич родился 25 ноября 1981 года. Выступал за «Локомотив», французский «Мец», владикавказскую «Аланию» и московское «Динамо».

Является двукратным чемпионом и обладателем Кубка России, экс-футболистом сборной России, амбассадором РФС и экспертом телеканала «Матч ТВ». С сентября прошлого года занимал должность заместителя директора ФК «Орел».

"Перед нами стоят важные задачи. В первую очередь — это достижение спортивных результатов. Мы будем уделять большое внимание развитию талантливой молодежи, создавать условия для их профессионального роста.

Еще один ключевой приоритет — привлечение болельщиков на трибуны.

Благодарю руководство клуба за оказанное доверие! Самара и Самарская область — это футбольный регион", — отметил Руслан Пименов после своего назначения.