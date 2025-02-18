Заместителем гендиректора «Крыльев» назначен Руслан Пименов

Он будет курировать стратегию развития клуба от Академии до основной команды, а также селекционную работу службы скаутов. Помимо этого специалист возьмет на себя вопросы привлечения спонсоров, популяризацию футбола и медиа-блок.
Руслан Валерьевич родился 25 ноября 1981 года. Выступал за «Локомотив», французский «Мец», владикавказскую «Аланию» и московское «Динамо».
Является двукратным чемпионом и обладателем Кубка России, экс-футболистом сборной России, амбассадором РФС и экспертом телеканала «Матч ТВ». С сентября прошлого года занимал должность заместителя директора ФК «Орел».
"Перед нами стоят важные задачи. В первую очередь — это достижение спортивных результатов. Мы будем уделять большое внимание развитию талантливой молодежи, создавать условия для их профессионального роста.
Еще один ключевой приоритет — привлечение болельщиков на трибуны.
Благодарю руководство клуба за оказанное доверие! Самара и Самарская область — это футбольный регион", — отметил Руслан Пименов после своего назначения.