Куртуа об оскорблениях в адрес Винисиуса: «Его с первой минуты освистывают, пытаются вывести из себя. Думаю, он научился с этим справляться. Должна быть нулевая толерантность к расизму»

Иногда это заходит слишком далеко. Я не говорю, что должно быть как в НБА, где игрок может сказать: «Ты должен уйти, потому что ты сказал мне вот это», но должна быть нулевая толерантность к расизму, и я думаю, что иногда мы могли бы более решительно реагировать на поле, когда что-то происходило, например в Валенсии.