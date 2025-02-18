«Думал, это сокращенно от Кордобов, какой-то русский пацанчик. Даже представления не имел, как он выглядит». Дзиов из «Факела» о форварде «Краснодара»

— Назову «Спартак». Тот матч мы играли в гостях, и я вышел правым защитником — на непривычной позиции. Там мне пришлось очень много набегаться.
А вот кто из футболистов запомнился больше всего, не могу сказать — я многих не знаю. Даже пацаны прикалываются с этого.
Мне говорят, что это звезда в РПЛ, а я либо не углублялся, либо вообще не знал такого игрока. Понятное дело, знаю Смолова, Дзюбу, но не могу сказать, с кем было сложнее всего, не вспомню.
— Тогда вопрос на засыпку: как зовут здоровенного темнокожего нападающего «Краснодара», который много забивает?
— Вот тут смешная история, я его знаю. Мне пацаны про него говорили, а я вообще не слышал про такого футболиста. Кордоба, Кордоба.
А я думал, что это сокращенно от Кордобов, считал, что какой-то русский пацанчик. Даже представления не имел, как он выглядит, — сказал защитник «Факела» Макс Дзиов.