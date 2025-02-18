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Гибелью двух футболистов в Верхней Пышме занялся следственный комитет

СК проводит проверку после гибели двух футболистов в Верхней Пышме.

Источник: © РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 фев — РИА Новости. Свердловское управление СК РФ поводит проверку после гибели двух футболистов любительской команды «ПОЗ-Прогресс» в Верхней Пышме, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя СУСК Александр Шульга.

«Следователи регионального управления СК России устанавливают обстоятельства смерти двух мужчин, а также причины произошедшего. Назначена судебная медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказал Шульга.

Два футболиста «ПОЗ-Прогресса» скончались в Верхней Пышме, прощание с одним из лидеров команды Яном Журавлевым и лучшим бомбардиром Данилом Хилобоком состоится в среду и четверг, сообщил ранее клуб. По информации на его страничке в соцсети «ВКонтакте», последний матч команды в чемпионате Екатеринбурга по футзалу (седьмой дивизион) 14 февраля Журавлев пропускал из-за перебора желтых карточек, а Хилобок забил в нем шесть голов.

Как писали местные СМИ, игроки, которым было 32 и 33 года, скончались якобы в один день во сне после тренировки, а причиной смерти одного из них могла стать сердечная недостаточность.