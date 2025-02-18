Гибелью двух футболистов в Верхней Пышме занялся следственный комитет

Два футболиста «ПОЗ-Прогресса» скончались в Верхней Пышме, прощание с одним из лидеров команды Яном Журавлевым и лучшим бомбардиром Данилом Хилобоком состоится в среду и четверг, сообщил ранее клуб. По информации на его страничке в соцсети «ВКонтакте», последний матч команды в чемпионате Екатеринбурга по футзалу (седьмой дивизион) 14 февраля Журавлев пропускал из-за перебора желтых карточек, а Хилобок забил в нем шесть голов.