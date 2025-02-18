Российские пляжники сыграют с Ираном и Оманом в марте

Сборные России и Омана встречались четыре раза: в 2023 году команды дважды сыграли в рамках Игр стран СНГ и еще два раза — в товарищеских матчах. Россияне одержали три победы при одном поражении. С Ираном российская команда провела 16 матчей, выиграв в восьми из них.