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Российские пляжники сыграют с Ираном и Оманом в марте

Сборная РФ по пляжному футболу сыграет по два матча с командами Омана и Ирана.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Мужская сборная России по пляжному футболу проведет по два матча с командами Ирана и Омана в марте, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Национальная сборная проведет учебно-тренировочные сборы в Маскате (Оман) и Бушире (Иран) с 1 по 12 марта. Матчи против сборной Омана состоятся 3 и 5 марта, с командой Ирана — 9 и 11 марта.

Сборные России и Омана встречались четыре раза: в 2023 году команды дважды сыграли в рамках Игр стран СНГ и еще два раза — в товарищеских матчах. Россияне одержали три победы при одном поражении. С Ираном российская команда провела 16 матчей, выиграв в восьми из них.

ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО.