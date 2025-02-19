Гасперини о вылете от «Брюгге»: «0:3 к перерыву — это было несправедливо, могло быть 2:1. Нереализованный пенальти подорвал энтузиазм “Аталанты”

Было много разных ситуаций. В течение 180 минут у нас была масса моментов, особенно во вторых таймах. Нереализованный пенальти подорвал наш энтузиазм. Со спортивной точки зрения мы были хороши и держали темп. Но у них были быстрые форварды, и наше состояние здесь ни при чем«, — сказал тренер “Аталанты”.