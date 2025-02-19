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Президент ФНЛ об «Алании»: «Надеюсь, этот чемпионат доиграет. Но вопрос ее участия в следующем сезоне пока открыт»

После 21 тура владикавказцы занимают в таблице предпоследнее место.

Источник: Спортс"

— Есть ли уверенность, что «Алания» доиграет сезон?

— Полной уверенности нет, но я все-таки высоко оцениваю шансы на то, что у нас не будет снятия команды в течение сезона. Надеюсь, «Алания» этот чемпионат доиграет. Но вопрос ее участия в следующем сезоне пока остается открытым.

Мы будем пытаться ей помогать, но надо учитывать, что команда частная, финансируется одним человеком, у которого, согласно внешней информации из СМИ, есть определенные смещения приоритетов, поэтому посмотрим, что будет дальше.

— При вас ведь еще не было случаев, чтобы команда Первой или Второй лиг не доиграла сезон?

— Да, но этот наступивший год вообще несколько необычный. Насколько я понимаю, проблемы есть не только в Первой лиге, но и в РПЛ, если судить по тому, что мы слышим о «Химках». Ситуация турбулентная, но мы будем стараться ее стабилизировать, чтобы чемпионат наш сохранил целостность, — сказал Наиль Измайлов.