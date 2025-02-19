Президент ФНЛ об «Алании»: «Надеюсь, этот чемпионат доиграет. Но вопрос ее участия в следующем сезоне пока открыт»

— Да, но этот наступивший год вообще несколько необычный. Насколько я понимаю, проблемы есть не только в Первой лиге, но и в РПЛ, если судить по тому, что мы слышим о «Химках». Ситуация турбулентная, но мы будем стараться ее стабилизировать, чтобы чемпионат наш сохранил целостность, — сказал Наиль Измайлов.