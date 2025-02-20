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Баббель о Салахе: «Могу сравнить его только с Месси по бомбардирским способностям. По статистике кажется, что он играет “девятку”, но он вингер! У Мо есть реальный шанс на “Золотой

«Я видел только одного игрока уровня Мохамеда Салаха с подобной статистикой, это Лионель Месси. Ты смотришь на статистику его голов, и кажется, что он играет “девятку”, но он вингер! Он не Иан Раш, он не Алан Ширер, он играет на фланге.

Источник: Спортс"

«Я видел только одного игрока уровня Мохамеда Салаха с подобной статистикой, это Лионель Месси. Ты смотришь на статистику его голов, и кажется, что он играет “девятку”, но он вингер! Он не Иан Раш, он не Алан Ширер, он играет на фланге. Это невероятно.

Его статистика забитых мячей необычайна, я могу сравнить его только с Месси по бомбардирским способностям. И я говорю не только о последнем сезоне, а о последних десяти, он игрок мирового класса. Я очень удивлен, что он никогда не претендовал на «Золотой мяч», я не могу поверить, что он никогда не входил в тройку лучших — он лучший игрок в мире на своей позиции.

У Салаха есть реальный шанс выиграть «Золотой мяч» в этом году, но я думаю, что он достанется игроку «Реала» после того, как они бойкотировали церемонию в этом году. Хотя он [Мохамед] его заслуживает«, — сказал экс-игрок “Баварии” и “Ливерпуля” Wette.de.