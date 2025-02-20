Баббель о Салахе: «Могу сравнить его только с Месси по бомбардирским способностям. По статистике кажется, что он играет “девятку”, но он вингер! У Мо есть реальный шанс на “Золотой

Его статистика забитых мячей необычайна, я могу сравнить его только с Месси по бомбардирским способностям. И я говорю не только о последнем сезоне, а о последних десяти, он игрок мирового класса. Я очень удивлен, что он никогда не претендовал на «Золотой мяч», я не могу поверить, что он никогда не входил в тройку лучших — он лучший игрок в мире на своей позиции.