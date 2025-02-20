Эмери о 2:2 с «Ливерпулем»: «Вилла» была близка к тому, чтобы забить на последней минуте. У нас было больше возможностей выиграть в финальные 20 минут"

О матче.
"Добрый вечер. Нужно ждать своего момента, чтобы атаковать и создавать шансы, как это было у нас. Мы это делали.
Мы более или менее хорошо играли и отыгрались в первом тайме. Когда вы побеждаете, «Ливерпуль» все равно может забить так, как они это сделали.
Мы были близки к тому, чтобы забить на последней минуте. В финальные 20 минут у нас было больше возможностей выиграть".
Об ошибках, которые привели к пропущенному голу.
"Я все вижу и стараюсь добиться наилучшего результата. Мы идем на определенные риски и часто избегаем их [ошибок].
Сегодня они забили, но мы не изменяем себе и будем работать над улучшением«, — сказал главный тренер “Астон Виллы” в интервью TNT Sports.