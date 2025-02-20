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Эмери о 2:2 с «Ливерпулем»: «Вилла» была близка к тому, чтобы забить на последней минуте. У нас было больше возможностей выиграть в финальные 20 минут"

«Астон Вилла» дома сыграла с мерсисайдцами вничью (2:2) в Премьер-лиге.
Источник: Спортс"

О матче.

"Добрый вечер. Нужно ждать своего момента, чтобы атаковать и создавать шансы, как это было у нас. Мы это делали.

Мы более или менее хорошо играли и отыгрались в первом тайме. Когда вы побеждаете, «Ливерпуль» все равно может забить так, как они это сделали.

Мы были близки к тому, чтобы забить на последней минуте. В финальные 20 минут у нас было больше возможностей выиграть".

Об ошибках, которые привели к пропущенному голу.

"Я все вижу и стараюсь добиться наилучшего результата. Мы идем на определенные риски и часто избегаем их [ошибок].

Сегодня они забили, но мы не изменяем себе и будем работать над улучшением«, — сказал главный тренер “Астон Виллы” в интервью TNT Sports.