Слот о 2:2 с «Астон Виллой»: «Отличная игра, но я недоволен результатом. “Ливерпуль” несколько раз не получал того, что заслуживал. Нельзя к этому привыкать»

Каждая команда должна играть с каждой по два раза, и на этой неделе у нас матчи с «Виллой» и «Манчестер Сити» на выезде, но сегодня мы не проиграли. Мы хотели большего, и единственное, в чем мы можем себя винить, — несколько раз мы не получали того, что заслуживали. Нельзя к этому привыкать", — сказал Слот.