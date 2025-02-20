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Мбаппе о хет-трике «Сити»: «Я приезжал в “Реал” не для того, чтобы играть плохо. Если благодаря моим голам мы выиграем титулы, я подпишусь на это своей кровью»

Француз сделал хет-трик в матче с «Манчестер Сити» (3:1) и помог «Реалу» выйти в ⅛ финала Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

«Идеальный вечер для команды. Мы хотели победить и пройти квалификацию, для нас было логично быть в ⅛ финала. Против “Сити” было сложно, но мы сыграли на максимуме. Это был отличный день для нас, для команды.

Я приезжал сюда не для того, чтобы играть плохо, как я говорил. Осуществление моей мечты [о переходе в «Реал»] — это одно, но я хочу хорошо играть здесь. Адаптация завершена, и я должен показать свою индивидуальность.

Самое главное — выигрывать титулы. За свою карьеру я забивал много голов, но иногда попусту. Если благодаря этим голам мы выиграем титулы, я подпишусь на это своей кровью«, — сказал форвард “Реала”.

«Реал» снес «Сити» хет-триком Мбаппе. Даже слишком легко.