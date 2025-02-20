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«Реал» сыграет с «Атлетико» или «Байером» в &frac18; финала ЛЧ, «ПСЖ» — с «Ливерпулем» или «Барсой», ПСВ — с «Арсеналом» или &laq

В среду после ответных матчей в следующую стадию турнира вышли «Боруссия» Дортмунд, «Реал», «ПСЖ» и ПСВ.

Источник: Спортс"

В ⅛ финала «Боруссия» сыграет с «Лиллем» или «Астон Виллой», «Реал» — с «Атлетико» или «Байером», ПСВ — с «Арсеналом» или «Интером», а соперниками «ПСЖ» могут стать «Ливерпуль» или «Барселона».

Жеребьевка этой стадии пройдет в пятницу, 21 февраля.