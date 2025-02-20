В ⅛ финала «Боруссия» сыграет с «Лиллем» или «Астон Виллой», «Реал» — с «Атлетико» или «Байером», ПСВ — с «Арсеналом» или «Интером», а соперниками «ПСЖ» могут стать «Ливерпуль» или «Барселона».