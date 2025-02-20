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Все три команды Серии А в стыках ЛЧ вылетели. У «Ювентуса», «Милана» и «Аталанты» одна победа на троих в 6 матчах с ПСВ, «Фейеноордом» и «Брюгге»

Сегодня «Ювентус» проиграл ПСВ в дополнительное время (1:3) и выбыл из турнира по сумме двух встреч (3:4). Первый матч закончился победой «бьянконери» со счетом 2:1.

Источник: Спортс"

Днем ранее «Милан» уступил «Фейеноорду» (0:1, 1:1), а «Аталанта» — «Брюгге» (1:2, 1:3).

Единственным представителем Серии А в Лиге чемпионов остался «Интер», напрямую вышедший в ⅛ финала.