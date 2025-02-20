Это фантастическая команда, они заслуживают того, чтобы пройти дальше. Мы не заслуживали [выйти в ⅛], мы впервые не смогли провести хороший сезон в Лиге чемпионов. Мы должны принять это и бороться за то, чтобы в следующем сезоне снова оказаться здесь.