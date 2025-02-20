«После того, как мы пропустили гол в первом же опасном эпизоде, в случае с которым мы плохо защищались, задача становилась все труднее и труднее. Мы должны признать, что победила лучшая команда, так что поздравляем “Реал Мадрид”. Сейчас мы сосредоточимся на Премьер-лиге.
Это фантастическая команда, они заслуживают того, чтобы пройти дальше. Мы не заслуживали [выйти в ⅛], мы впервые не смогли провести хороший сезон в Лиге чемпионов. Мы должны принять это и бороться за то, чтобы в следующем сезоне снова оказаться здесь.
Конечно, сейчас «Реал Мадрид» является претендентом на победу в Лиге чемпионов, но есть и другие хорошие команды", — сказал Гвардиола.