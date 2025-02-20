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Энрике о встрече с «Ливерпулем» или «Барселоной» в &frac18; финала ЛЧ: «Мне оба варианта нравятся. Общий этап получился несправедливым, “ПСЖ” шел трудным путем, но стал сильнее»

— Общий этап получился несправедливым по отношению к нам, мы должны были набрать на пять очков больше и финишировать в первой восьмерке. Мы шли трудным путем. Это помогло нам стать сильнее и подготовиться к стыковым играм.

Источник: Спортс"

— Путь был труднее, чем у «Атлетико», ПСВ, «Арсенала», «Ман Сити»?

— Не думаю, что мы в этом соревновались.

— Вы предпочитаете сыграть с «Ливерпулем» или «Барселоной»?

— Да, у меня есть свои предпочтения. В следующем раунде я бы предпочел сыграть с «Ливерпулем» или «Барселоной»! Мне оба варианта нравятся.

— Как оцените игру Кварацхелии?

— Топ-футболист, никаких сомнений. Я всегда говорил, что зимой трудно найти вариант усиления состава. Ему нужно адаптироваться к партнерам. Очевидно, он хочет подтвердить свой уровень, помочь команде. Именно такой менталитет нам в «ПСЖ» и нужен, — сказал главный тренер «ПСЖ».