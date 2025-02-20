— Путь был труднее, чем у «Атлетико», ПСВ, «Арсенала», «Ман Сити»?
— Не думаю, что мы в этом соревновались.
— Вы предпочитаете сыграть с «Ливерпулем» или «Барселоной»?
— Да, у меня есть свои предпочтения. В следующем раунде я бы предпочел сыграть с «Ливерпулем» или «Барселоной»! Мне оба варианта нравятся.
— Как оцените игру Кварацхелии?
— Топ-футболист, никаких сомнений. Я всегда говорил, что зимой трудно найти вариант усиления состава. Ему нужно адаптироваться к партнерам. Очевидно, он хочет подтвердить свой уровень, помочь команде. Именно такой менталитет нам в «ПСЖ» и нужен, — сказал главный тренер «ПСЖ».