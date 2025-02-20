Гвардиола о конце цикла «Ман Сити»: «Ничто не вечно. Мы много лет добивались исторических успехов в Англии, теперь нужно попасть в топ-4. Я хочу продолжить работу»

— Я принимаю реальность, а она такова, что «Реал» лучше. Вот и все. В прошлом сезоне мы играли очень хорошо, в этом — нет. Я всегда говорю, что должен победить тот, кто этого заслуживает. Иногда ты проходишь дальше, не заслуживая этого. Например, подобные обстоятельства могли сложиться в прошлом сезоне. Но такое бывает, приходится это принять, — сказал главный тренер «Манчестер Сити».