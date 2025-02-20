Гвардиола о конце цикла «Ман Сити»: «Ничто не вечно. Мы много лет добивались исторических успехов в Англии, теперь нужно попасть в топ-4. Я хочу продолжить работу»

— У нас прекрасная команда, но мы утратили стабильность. Когда соперник сильнее, его можно только поздравить. Мы на протяжении многих лет добивались исторических успехов в своей стране, побеждая в турнирах, которые прежде не выигрывали. Теперь же нам нужно сосредоточиться на попадании в первую четверку.
— Это конец цикла?
— В какой-то мере. Ничто не вечно. Мы выиграли АПЛ 6 раз за 7 лет, в Лиге чемпионов каждый год играли в четвертьфинале, полуфинале, финале.
— Есть ли у вас силы для того, чтобы продолжать работу?
— Да, я хочу продолжить.
— Что чувствуете лично вы?
— Я принимаю реальность, а она такова, что «Реал» лучше. Вот и все. В прошлом сезоне мы играли очень хорошо, в этом — нет. Я всегда говорю, что должен победить тот, кто этого заслуживает. Иногда ты проходишь дальше, не заслуживая этого. Например, подобные обстоятельства могли сложиться в прошлом сезоне. Но такое бывает, приходится это принять, — сказал главный тренер «Манчестер Сити».