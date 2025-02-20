Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джуд Беллингем: «У Мбаппе был медленный старт в “Реале”. Потребовалось время, чтобы адаптироваться. Невероятно то, чего он добился в карьере. Играть вместе с Килианом — великолепно»

Нападающий «Реала» сделал хет-трик в ответном стыковом матче против «Манчестер Сити» за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

"Играть вместе с Килианом — великолепно. Если отдать ему мяч, ты понимаешь, что он способен создать момент.

Наша работа — попытаться создать для тройки наших форвардов наилучшие позиции на поле. Я тоже стараюсь проникать в штрафную площадь.

Когда Килиан получает мяч в этих зонах, в которых ему нравится находиться, то он становится опасным футболистом. Он может использовать и левую ногу, и правую. Именно в таком стиле он и забил пару голов в этом матче.

Невероятно то, чего он добился в карьере. У него был медленный старт в «Реале». Ему потребовалось время, чтобы адаптироваться«, — сказал полузащитник “Реала” Джуд Беллингем.

«Реал» снес «Сити» хет-триком Мбаппе. Даже слишком легко.