Джуд Беллингем: «У Мбаппе был медленный старт в “Реале”. Потребовалось время, чтобы адаптироваться. Невероятно то, чего он добился в карьере. Играть вместе с Килианом — великолепно»

"Играть вместе с Килианом — великолепно. Если отдать ему мяч, ты понимаешь, что он способен создать момент.
Наша работа — попытаться создать для тройки наших форвардов наилучшие позиции на поле. Я тоже стараюсь проникать в штрафную площадь.
Когда Килиан получает мяч в этих зонах, в которых ему нравится находиться, то он становится опасным футболистом. Он может использовать и левую ногу, и правую. Именно в таком стиле он и забил пару голов в этом матче.
Невероятно то, чего он добился в карьере. У него был медленный старт в «Реале». Ему потребовалось время, чтобы адаптироваться«, — сказал полузащитник “Реала” Джуд Беллингем.
«Реал» снес «Сити» хет-триком Мбаппе. Даже слишком легко.