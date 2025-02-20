Фердинанд считает «Реал» и «Ливерпуль» фаворитами ЛЧ: «Мерсисайдцы выглядят грозно — у них есть Салах, который может выиграть матч в одиночку»

«Реал» и «Ливерпуль». Мерсисайдцы — команда, которая выглядит грозно, и у них в атаке есть такой футболист, как Мохаммед Салах, который может выиграть матч в одиночку«, — сказал бывший защитник “Манчестер Юнайтед” Рио Фердинанд.