Команда тренера Карло Анчелотти прошла «Манчестер Сити» (6:3 по сумме двух матчей) в стыковом раунде за право выйти в ⅛ финала Лиги чемпионов.
Фердинанд считает «Реал» и «Ливерпуль» фаворитами ЛЧ: «Мерсисайдцы выглядят грозно — у них есть Салах, который может выиграть матч в одиночку»
«Реал» и «Ливерпуль». Мерсисайдцы — команда, которая выглядит грозно, и у них в атаке есть такой футболист, как Мохаммед Салах, который может выиграть матч в одиночку«, — сказал бывший защитник “Манчестер Юнайтед” Рио Фердинанд.