Родриго про 3:1 с «Ман Сити»: «Лучший матч “Реала” в сезоне, возможно. Мы были лучше в обоих играх и заслужили пройти дальше»

"Возможно, это был лучший матч в этом сезоне — против очень сильного соперника, с которым мы сражались на протяжении нескольких лет. Мы были лучше в обоих матчах и заслужили пройти дальше.
Мы очень хорошо читали игру, зная, когда защищаться в низком блоке, а когда — прессинговать. Мы провели почти идеальный матч, несмотря на пропущенный гол в концовке.
Мы лучше понимаем друг друга. Учитывая мастерство и целеустремленность, с которым мы играем, уверен, что продолжим выступать на этом уровне«, — сказал вингер “Реала” Родриго.
Пеп сказал, что шансы «Сити» — 1%. И сам довел их до нуля.