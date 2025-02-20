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Родриго про 3:1 с «Ман Сити»: «Лучший матч “Реала” в сезоне, возможно. Мы были лучше в обоих играх и заслужили пройти дальше»

Мадридский клуб выиграл 3:1 в ответном стыковом матче Лиги чемпионов. «Мадрид» прошел в ⅛ финала турнира при счете 6:3 по сумме двух игр.

Источник: Спортс"

"Возможно, это был лучший матч в этом сезоне — против очень сильного соперника, с которым мы сражались на протяжении нескольких лет. Мы были лучше в обоих матчах и заслужили пройти дальше.

Мы очень хорошо читали игру, зная, когда защищаться в низком блоке, а когда — прессинговать. Мы провели почти идеальный матч, несмотря на пропущенный гол в концовке.

Мы лучше понимаем друг друга. Учитывая мастерство и целеустремленность, с которым мы играем, уверен, что продолжим выступать на этом уровне«, — сказал вингер “Реала” Родриго.

Пеп сказал, что шансы «Сити» — 1%. И сам довел их до нуля.