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Локателли о вылете «Ювентуса» из ЛЧ: «ПСВ больше хотел, играл лучше. Нам нужно посмотреть друг другу в глаза и понять, что пошло не так»

Итальянский клуб выбыл из Лиги чемпионов на стадии стыковых матчей, уступив нидерландцам по сумме двух матчей (3:4).

Источник: Спортс"

"Это очень больно, потому что мы были близки к победе и упустили ее. Мы все в ответе за это. Сейчас нам нужно собраться и выйти из этой ситуации.

У меня нет объяснений. Они играли лучше нас. Они больше хотели. Обо всем говорит то, что произошло на поле. Все остальное — разговоры.

Соперник заслужил победу. Нам нужно посмотреть друг другу в глаза и понять, что пошло не так.

Только вместе, благодаря упорному труду и решительности, мы сможем пройти такие моменты. Мы должны выкладываться по полной«, — сказал капитан “Ювентуса” Мануэль Локателли.