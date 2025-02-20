Локателли о вылете «Ювентуса» из ЛЧ: «ПСВ больше хотел, играл лучше. Нам нужно посмотреть друг другу в глаза и понять, что пошло не так»

"Это очень больно, потому что мы были близки к победе и упустили ее. Мы все в ответе за это. Сейчас нам нужно собраться и выйти из этой ситуации.
У меня нет объяснений. Они играли лучше нас. Они больше хотели. Обо всем говорит то, что произошло на поле. Все остальное — разговоры.
Соперник заслужил победу. Нам нужно посмотреть друг другу в глаза и понять, что пошло не так.
Только вместе, благодаря упорному труду и решительности, мы сможем пройти такие моменты. Мы должны выкладываться по полной«, — сказал капитан “Ювентуса” Мануэль Локателли.