«Реал» оправдывал Беллингема словами Роналду о разнице между выражениями fuck off и fuck you. Дисциплинарный комитет не убедили доводы клуба

Кроме того, мы ссылаемся на заявление, сделанное самим удаленным игроком, в котором говорится, что он не выражал никакого презрения или оскорбления, что показывает, что выражение fuck off, которое было использовано игроком, но не зафиксировано в отчете судьи, не является оскорблением или проявлением неуважения к судье.